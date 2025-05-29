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12:50, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Свекровь Ивлеевой не пригласили на свадьбу сына

Свекровь Ивлеевой Дарья Семенова заявила, что сын не пригласил ее на свадьбу
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Свекровь блогерши Анастасии Ивлеевой Дарья Семенова прокомментировала свадьбу своего сына, телеведущего Филиппа Бегака и Ивлеевой. Ее слова передает издание Super.ru.

Семенова призналась, что молодожены не пригласили ее на свадебное торжество. «Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми. Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне. Я надеюсь, что так должно было быть», — описала свекровь Ивлеевой свои эмоции.

При этом Семенова выразила надежду на то, что брак ее сына и Ивлеевой будет более продолжительным, чем его предыдущие отношения.

Вечером 28 мая Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале снимки со свадебной фотосессии. На них блогерша и телеведущий, одетые в торжественные костюмы, позируют в лесу.

О том, что инфлюэнсерша вышла замуж, стало известно в декабре 2024 года. Уточнялось, что Ивлеева и Бегак расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие. Само торжество должно было состояться позже, говорилось в сообщении.

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