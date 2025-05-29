Свекровь Ивлеевой не пригласили на свадьбу сына

Свекровь Ивлеевой Дарья Семенова заявила, что сын не пригласил ее на свадьбу

Свекровь блогерши Анастасии Ивлеевой Дарья Семенова прокомментировала свадьбу своего сына, телеведущего Филиппа Бегака и Ивлеевой. Ее слова передает издание Super.ru.

Семенова призналась, что молодожены не пригласили ее на свадебное торжество. «Я плачу в кулак, но ничего, такое бывает с детьми. Они были в Брянске, потом в Москве, сейчас, может быть, в Крыму. Но я думаю, что он бы позвонил мне. Я надеюсь, что так должно было быть», — описала свекровь Ивлеевой свои эмоции.

При этом Семенова выразила надежду на то, что брак ее сына и Ивлеевой будет более продолжительным, чем его предыдущие отношения.

Вечером 28 мая Ивлеева опубликовала в своем Telegram-канале снимки со свадебной фотосессии. На них блогерша и телеведущий, одетые в торжественные костюмы, позируют в лесу.

О том, что инфлюэнсерша вышла замуж, стало известно в декабре 2024 года. Уточнялось, что Ивлеева и Бегак расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие. Само торжество должно было состояться позже, говорилось в сообщении.