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14:26, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Новым мужем Ивлеевой оказался ведущий «России 1»

Мужем блогерши Анастасии Ивлеевой стал ведущий «России 1» Филипп Бегак
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Популярная блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака. О том, что именно он оказался новым мужем ведущей, написал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» (БП).

«Настя Ивлеева подтвердила БП, что вышла замуж за Филиппа Бегака», — говорится в сообщении. Отмечается, что дедушкой Бегака был известный советский писатель Юлиан Семенов. Ведущий, ставший мужем блогерши, работает на телеканале «Россия 1» в программе «Правила жизни», посвященной обсуждению культуры, традиций и правил этикета.

По данным «Беспощадного пиарщика», Ивлеева и Бегак расписались в Мурманске и отправились в свадебное путешествие. Сообщается, что празднование свадьбы пройдет позже.

Ранее новости о замужестве блогерши прокомментировал ее отец Вячеслав Ивлеев. Он заявил, что не знает возлюбленного дочери и не слышал о ее замужестве.

10 декабря Ивлеева написала в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Подробностей она не привела.

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