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14:18, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

Отец блогерши Ивлеевой заявил, что не знает о ее замужестве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вячеслав Ивлеев, отец популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой, прокомментировал новости о замужестве дочери. Его слова передает канал 360.ru в своем Telegram.

Отец блогерши заявил, что не знает о том, что Ивлеева вышла замуж. Он также рассказал, что не знаком с возлюбленным блогерши.

10 декабря в своем Telegram-канале Ивлеева сообщила о замужестве. «Вышла замуж», — написала она. Другие подробности блогерша не привела.

До этого сообщалось, что у Ивлеевой нашли более 80 автомобильных штрафов. Их общая сумма составила 86 тысяч рублей.

В октябре журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала об общении с Ивлеевой после «голой вечеринки». Собчак заявила, что общалась с блогершей после случившегося и поддерживала ее.

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