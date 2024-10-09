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13:08, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Собчак рассказала об общении с Ивлеевой после скандала с «голой вечеринкой»

Собчак: многие участники «голой вечеринки» не позвонили Ивлеевой после скандала

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журналистка Ксения Собчак рассказала об общении с блогершей Анастасией Ивлеевой после скандала с «голой вечеринкой». Подробностями она поделилась в посте, опубликованном в Telegram.

«Я общалась с Настей, чтобы поддержать ее в сложный период. Не знаю, нужно ли ей это было или нет, но мне казалось это правильным», — заявила Собчак, говоря об Ивлеевой.

По ее словам, часть гостей мероприятия отказалась общаться с блогершей после скандала. «Многие участники "голой вечеринки" никогда больше не позвонили Насте», — уточнила журналистка.

Ранее директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия выразил мнение, что Ивлеева рано или поздно вернется в шоу-бизнес. Он также сообщил, что блогерша решила сама разбираться с последствиями «голой вечеринки».

«Голая вечеринка» состоялась в декабре 2023 года в одном из баров Москвы. Гостями мероприятия стали многие звезды шоу-бизнеса. Согласно дресс-коду, посетители были одеты в откровенные наряды. После того как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных контрактов и эфирного времени. Также блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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      Олег Давыдов
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