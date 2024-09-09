Глава канала «Пятница!» высказался о возвращении Ивлеевой в шоу-бизнес

Глава «Пятницы!» Картозия: Ивлеева рано или поздно вернется в шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Ивлеева рано или поздно вернется в шоу-бизнес и категорию «больших звезд». Об этом заявил генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия в интервью блогеру Надежде Стрелец. Видеозапись доступна на YouTube.

По его словам, Ивлеева пыталась сама разобраться с последствиями «голой вечеринки». «Видимо, были возможности, знакомства. Она пошла решать этот вопрос сама, и она его решила вот так, как она его решила», — сказал Картозия.

«Голая вечеринка» состоялась в декабре 2023 года в одном из московских баров. Согласно дресс-коду, посетители были одеты в откровенные наряды. После того, как кадры с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных контрактов и эфирного времени. Также блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.