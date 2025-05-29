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14:00, 29 мая 2025Россия

Российский военкор связал подрыв ветерана СВО в Ставрополе с угрозами Мединскому

Военкор Сладков связал подрыв ветерана СВО Гурциева с угрозами помощнику Путина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Подрыв ветерана специальной военной операции (СВО) Заура Гурциева в Ставрополе связан с угрозами в адрес Владимира Мединского, помощника президента России Владимира Путина и главы переговорной группы в Стамбуле. Об этом заявил российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

По мнению военкора, угрозы Мединскому и его семье — не просто акт устрашения.

Украинские экстремисты сразу вычеркнули Заура [Гурциева] из «Миротворца». А Мединского внесли и предупредили, что расправятся с его семьей. Просто пугают? Да как же!

Александр Сладков

Журналист подчеркнул, что подобные действия являются проявлением стиля Киева, который подобным же образом давил еще на участников минских переговоров. Кроме того, военкор допустил, что российские спецслужбы отвечают на такие действия Украины «очень тайно».

«Там, на той стороне, все бессмертные, что ли?» — задался вопросом Сладков.

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимир Мединский напрямую спросил у министра обороны Украины Рустема Умерова об угрозах, которые поступают его семье, и получил ответ, что за этим стоят «нацики».

Вот это да!
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