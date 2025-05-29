Умеров рассказал об источнике угроз Мединскому

Соловьев: Умеров объяснил угрозы Мединскому «нациками»

Помощник президента России Владимир Мединский напрямую спросил у министра обороны Украины Рустема Умерова об угрозах, которые поступают его семье, и получил ответ, что за этим стоят «нацики», на которых «не влияют». Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Когда Владимир Ростиславович впрямую спросил Умерова о его отношении к такому [угрозам], тот взял паузу и сказал: "Я выяснил, это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем», — рассказал телеведущий.

В связи с этим он задался вопросом, с кем вести переговоры по Украине, так как в итоге может выяснится, что приехавшие в Стамбул люди на самом деле не являются законными представителями Киева и не контролируют «свои силовые блоки и группы».

Ранее стало известно, что семье Мединского угрожают с Украины. В Госдуме это сочли попыткой сорвать переговоры.