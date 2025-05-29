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13:11, 29 мая 2025Силовые структуры

Сына высокопоставленного чиновника задержали после смертельного ДТП со школьницей и побега

В Саратове задержали сына дагестанского чиновника, сбившего насмерть школьницу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Саратове после ДТП с 13-летней школьницей задержали Данияла Шихтаимова — сына руководителя аппарата помощников и советников главы Дагестана Арсланбека Шихтаимова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, молодой человек на машине насмерть сбил подростка вечером 27 мая на перекрестке, после чего пронесся на красный сигнал светофора и скрылся. По тревоге были подняты полицейские, которые через несколько часов нашли автомобиль и 25-летнего водителя.

Сообщается, что у молодого человека были штрафы за превышение скорости. Теперь ему грозит уголовное дело за аварию со смертельным исходом и побег с места происшествия.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил к шести годам колонии курьера, который сбил пешехода и покинул место аварии.

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