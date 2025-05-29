Тему вывоза украинских детей из Турции обсудят на переговорах в Стамбуле

Тема возврата из Турции украинских детей может стать предметом обсуждения на предстоящих в Стамбуле переговорах России и Украины. Об этом заявил турецкий политический аналитик Умур Тугай Юджель, сообщает РИА Новости.
«Речь об украинских детях в Турции, находящихся под присмотром в Турции», — сказал он.
По словам эксперта, Москва и Киев на переговорах могут достигнуть договоренностей по данному вопросу, а Анкара примет в этим участие. Он отметил, что Турция неоднократно на официальном уровне просила о содействии их безопасному возвращению на Украину.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров в Стамбуле. Москва планирует вручить украинской делегации меморандум по урегулированию конфликта.