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17:02, 29 мая 2025Силовые структуры

Топ-менеджера энергокомпании задержали при попытке улететь из России

«Ъ»: Совладельцев ТГК-14 Люльчева и Мясника задержали по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей и совладельцев генерирующей компании ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, ущерб по которому оценивается в 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Расследованием занимается управление МВД по Забайкальскому краю на основании проверок Службы экономической безопасности ФСБ и прокуратуры.

Люльчева, занимающего пост председателя совета директоров ТГК-14, а также акционера Дальневосточной управляющей компании, схватили в Чите, когда он собирался улететь в Европу. Второго топ-менеджера энергокомпании силовики взяли в Москве.

По данным следствия, они причастны к завышению тарифов российским предприятиям.

Ранее сообщалось, что директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори обвинили в мошенничестве на четыре миллиона рублей при выполнении гособоронзаказа.

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