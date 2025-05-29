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16:19, 29 мая 2025Мир

Трамп захотел раз и навсегда покончить с ИГИЛ

Спецпредставитель Барак: Трамп хочет раз и навсегда покончить с ИГИЛ в Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп намерен раз и навсегда покончить с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. Об этом заявил спецпредставитель США по Арабской Республике Том Барак, его слова передает Al Arabiya.

«Президент Трамп намерен покончить с ИГИЛ на территории Сирии раз и навсегда. Американская армия на 99 процентов выполнила свою миссию по ликвидации террористической организации», — отметил спецпредставитель.

Барак указал на то, что целью Трампа в республике является «укрепление позиций» нынешнего сирийского правительства. Он добавил, в связи с этим Вашингтон будет работать над «стимулированием торговли для смягчения последствий санкций».

Ранее Барак сообщил, что Трамп намерен исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма. Он также затронул тему сирийско-израильских отношений, назвав их «решаемой проблемой».

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