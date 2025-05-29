Троечники оказались успешнее отличников

Психолог Абравитова: Троечники становятся более успешными, чем отличники

Троечники становятся успешнее отличники, уверяет клинический психолог Мариана Абравитова, которую цитирует Пятый канал. По ее словам, те, кто учились хуже, могут лучше адаптироваться к стрессовым ситуациям.

Специалист пояснила, что еще за школьной партой они вырабатывают иммунитет к трудностям и учатся преодолевать их, исправляя плохие оценки. Благодаря этому в более взрослом возрасте им легче реагировать на стрессовые ситуации и сохранять рассудок.

При этом, продолжила она, дети, от которых строго требуют идеальной успеваемости, всегда находятся в напряжении. «Они по жизни с большими страхами идут и меньшего добиваются», — отметила психолог.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга написала донос на учителя из-за двойки сына-девятиклассника. Мать подростка уверена, что учитель необъективен и зачем-то пытается оклеветать ее ребенка.

