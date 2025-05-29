Туристка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете и была сразу же депортирована

Daily Mail: Австралийка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете

Австралийская туристка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете и была сразу же депортирована на родину. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, девушка вылетела из Сиднея и провела в небе более 11 часов. Она была уверена, что положила документ в сумку сразу после того, как села в самолет. Однако после прибытия в город назначения паспорта на месте не оказалось. Австралийка не знает, куда он мог деться.

Китайские власти не выпустили ее в город и спустя меньше суток отправили в Сидней.

Ранее россиянка из Краснодарского края лишилась тура за границу из-за ошибки в загранпаспорте. Опечатку в документе обнаружили в аэропорту в день вылета.