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20:01, 29 мая 2025Путешествия

Туристка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете и была сразу же депортирована

Daily Mail: Австралийка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Daily Mail

Австралийская туристка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете и была сразу же депортирована на родину. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, девушка вылетела из Сиднея и провела в небе более 11 часов. Она была уверена, что положила документ в сумку сразу после того, как села в самолет. Однако после прибытия в город назначения паспорта на месте не оказалось. Австралийка не знает, куда он мог деться.

Китайские власти не выпустили ее в город и спустя меньше суток отправили в Сидней.

Ранее россиянка из Краснодарского края лишилась тура за границу из-за ошибки в загранпаспорте. Опечатку в документе обнаружили в аэропорту в день вылета.

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