Туристы отправились в горы, отравились грибами и посчитали своего друга скончавшимся

NYP: Туристы на тропе Адирондак в США посчитали живого друга скончавшимся

Американские туристы отправились в горы и запаниковали, посчитав живого друга скончавшимся. Об инциденте рассказывает издание The New York Post (NYP), ссылаясь на сообщение департамента охраны окружающей среды США.

По данным источника, случай произошел 24 мая в горах на пешей тропе Адирондак, США. Два встревоженных туриста из Нью-Йорка обратились в службу спасения с заявлением: их отставший друг не выжил. При этом путешественники утверждали, что сами они потерялись.

Лесник отправился на поиски американцев, а их якобы скончавшийся друг сам позвонил сотрудникам парка. Вскоре его нашли невредимым и отправили в кемпинг. Выяснилось, что все туристы отравились грибами.

Ранее туристы пошли по предложенному нейросетью ChatGPT маршруту и застряли в горах Польши. Нейросеть предложила самый короткий из возможных маршрутов, однако он, по словам экспертов, зимой является опасным.