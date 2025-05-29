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16:15, 29 мая 2025Путешествия

Туристы отправились в горы, отравились грибами и посчитали своего друга скончавшимся

NYP: Туристы на тропе Адирондак в США посчитали живого друга скончавшимся
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: R khot / Wikimedia

Американские туристы отправились в горы и запаниковали, посчитав живого друга скончавшимся. Об инциденте рассказывает издание The New York Post (NYP), ссылаясь на сообщение департамента охраны окружающей среды США.

По данным источника, случай произошел 24 мая в горах на пешей тропе Адирондак, США. Два встревоженных туриста из Нью-Йорка обратились в службу спасения с заявлением: их отставший друг не выжил. При этом путешественники утверждали, что сами они потерялись.

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Лесник отправился на поиски американцев, а их якобы скончавшийся друг сам позвонил сотрудникам парка. Вскоре его нашли невредимым и отправили в кемпинг. Выяснилось, что все туристы отравились грибами.

Ранее туристы пошли по предложенному нейросетью ChatGPT маршруту и застряли в горах Польши. Нейросеть предложила самый короткий из возможных маршрутов, однако он, по словам экспертов, зимой является опасным.

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