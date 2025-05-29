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19:20, 29 мая 2025Путешествия

Туристы нарушили правила пребывания в Сербии и решили задобрить пограничника взяткой

RTS: Китайцы нарушили правила пребывания в Сербии и дали взятку в аэропорту
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Marko Djurica / Reuters

Компания китайских туристов решила дать взятку сотруднику аэропорта в Белграде, Сербия, и вложили деньги в свои паспорта. Об этом сообщает RTS со ссылкой на МВД страны.

Уточняется, что пятеро путешественников знали, что нарушили правила пребывания в Сербии. Они захотели задобрить работника пограничной полиции, проверявшего их документы в авиагавани, деньгами. Однако последний сдал взяточников правоохранителям.

Теперь китайцам грозит заключение за решеткой на срок до 48 часов. Также в их отношении могут возбудить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что китайцы массово устремились в Санкт-Петербург, количество медицинских туристов из КНР в этом российском городе в 2024 году выросло почти втрое по сравнению с 2023-м. Спросом пользуются программы комплексного обследования в петербургских клиниках и телемедицина.

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