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02:30, 29 мая 2025Интернет и СМИ

Участник «Кто хочет стать миллионером?» потерял рекордную сумму за неправильный ответ

Участник «Кто хочет стать миллионером?» Беннетт потерял 40 млн руб. за ответ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Участник британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Николас Беннетт потерял рекордную сумму — 375 тысяч фунтов стерлингов (около 40 миллионов рублей) из-за того, что неправильно ответил на последний вопрос шоу. На это обратило внимание издание Metro.

Отмечается, что Беннетту удалось дойти до финального задания шоу, сохранив две подсказки. В нем спрашивалось, какое из четырех перечисленных слов, каждое из которых было придумано известным писателям, взято из сказки о трех принцах: пандемониум (Pandemonium), серендипити (Serendipity), утопия (Utopia) или еху (Yahoo).

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Беннет воспользовался обеими подсказками и обратился за помощью сначала к ведущему шоу Джереми Кларксону, а затем к своей соседке по квартире, однако никто из них не знал ответа. Тогда участник шоу выбрал последний вариант и ошибся. Правильным ответом был второй: термин серендипити означает необходимость быть внимательным к слабым сигналам и восходит к притче «Три принца из Серендипа».

Если бы Беннетт ответил правильно, его выигрыш бы составил 500 тысяч фунтов стерлингов (около 53 миллионов рублей). Но так как ответ был неправильным, он получил 125 тысяч фунтов стерлингов (около 13 миллионов рублей) и потерял 40 миллионов рублей. Кларксон отметил, что это, возможно, самый крупный проигрыш в истории шоу, однако добавил, что получил большое удовольствие от наблюдения за игрой Беннета.

Ранее сообщалось, что участник американского реалити-шоу «Остров сделки или нет» австралиец Дэвид Генат выиграл рекордную сумму — 5,8 миллионов долларов. Отмечается, что выигрыш Гената — самый большой в истории сетевого телевидения.

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