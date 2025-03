Звезда реалити-шоу из Австралии выиграл рекордную сумму в истории телевидения

News.com.au: Дэвид Генат выиграл в реалити-шоу почти 6 миллионов долларов США

Участник американского реалити-шоу Deal Or No Deal «Остров сделки или нет» австралиец Дэвид Генат выиграл рекордную сумму в истории телевидения — 5,8 миллионов долларов (около 480 миллионов рублей — прим. ред.). Об этом сообщает издание News.com.au.

«5,8 миллионов долларов! Я вообще не могу в это даже поверить. Я знал это, я чувствовал это. Мой папа был в этот момент рядом со мной, Бог был рядом со мной. Боже мой!» — поделился эмоциями от выигрыша на шоу Генат.

В финале шоу Генату предстояло выбрать между двумя чемоданами, в которых лежали разные суммы. В одном находились 75 долларов США (чуть больше 6 тысяч рублей — прим. ред.), а в другом 5,8 миллиона долларов США. Отмечается, что выигрыш Гената — самый большой в истории сетевого телевидения.

Deal or No Deal Island — американское реалити-шоу и спин-офф оригинального игрового шоу Deal or No Deal. Его участникам необходимо принимать участие в изнурительных испытаниях на острове, чтобы добыть портфели с деньгами.

Ранее сообщалось, что известный британский актер и писатель Стивен Фрай получил рекордный выигрыш в интеллектуальной телевизионной викторине «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Заработанная Фраем сумма составила 250 тысяч фунтов стерлингов (более 30 миллионов рублей)