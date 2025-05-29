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11:14, 29 мая 2025Культура

Уехавших артистов и иноагентов призвали лишить пенсий

«Сорок сороков» призвали лишить пенсий уехавших или критикующих СВО артистов
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Правозащитный центр «Сорок сороков» призвал лишить пенсий артистов, признанных иностранными агентами, покинувших Россию или критикующих проведение специальной военной операции (СВО). С таким предложением организация обратилась в Государственную Думу. Об этом пишет «Абзац».

Директор центра Георгий Солдатов заявил, что иноагенты могут использовать доплаты за звания заслуженного или народного артиста для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), террористических и экстремистских организаций. «В связи с этим считаем, что иноагенты не должны получать пенсионные выплаты и доплаты к ним», — сказано в обращении.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал предателем уехавшего из России лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он отметил, что музыкант находится в статусе народного артиста РФ и получает пенсию, хотя не заслуживает звания, присвоенного ему в 1999 году.

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