Макаревича назвали предателем России

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался об уехавшем из России лидере группы «Машина времени» Андрее Макаревиче (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Публикацию он разместил в личном Telegram-канале.
«Я считаю, что Макаревич — предатель России», — заявил общественный деятель.
Спикер обратился к певцу, отметив, что тот читает его посты и иногда даже отвечает на них. «Каково тебе быть в статусе народного артиста России? Ты же получаешь пенсию. Нормально себя чувствуешь?» — поинтересовался общественник. Он добавил, что музыкант не заслуживает звания, присвоенного ему в 1999 году.
Ранее Макаревич пожаловался на ненастоящего украинца в соцсетях. Артист заявил, что его хотел обмануть русскоговорящий журналист.