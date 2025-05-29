Уехавший из России комик выгнал зрителей из зала

Комик Колыбелкин заявил, что выгнал пьяных мужчину и женщину с выступления

Известный российский стендап-комик Дмитрий Колыбелкин, уехавший из России, выгнал зрителей с одного из своих выступлений в Грузии. Подробности он раскрыл в подкасте, доступном на YouTube.

Колыбелкин уточнил, что конфликт со зрителями произошел, когда он снимал выпуск юмористического шоу в Тбилиси. «Мужчина и женщина, сильно пьяные, как оказалось. И они разговаривали между собой все время», — описал произошедшее юморист.

По словам Колыбелкина, из-за гула, исходившего от столика этой пары, ему было трудно сосредоточиться во время выступления. Он попытался пообщаться с посетителями напрямую, передав им микрофон, но это не помогло. Стендаперу также казалось, что разговоры мужчины и женщины мешали и другим зрителям. «Поэтому я в середине шоу такой: "Все, ***, уходите. Вот вы вдвоем — вставайте и уходите. Мы не будем продолжать шоу, пока вы не уйдете"», — вспомнил Колыбелкин. Он признался, что испытал сильное раздражение из-за случившегося.

Ранее популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, чем российский юмор отличается от испанского. По его словам, российские зрители острее реагируют на шутки, связанные с эротикой, чем публика в Испании.