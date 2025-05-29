Марочко: Взятие Строевки позволит взять в охват группировку ВСУ у Тополей

Взятие Строевки в Харьковской области на севере Украины позволит взять в охват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая расположилась у села Тополи. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В целом здесь у Строевки мы отодвигаем украинских боевиков от российской границы, также идет охват группировки противника, которая засела на высотах западнее населенного пункта Тополи», — рассказал он.

По словам отставного военного, российские войска впоследствии могут либо взять украинскую группировку в окружение, либо отбросить ее от линии боевого соприкосновения.

Минобороны России сообщило о взятии Строевки 29 мая. Отмечается, что в боях за населенный пункт участвовали военные из группировки войск «Запад».