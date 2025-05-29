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15:08, 29 мая 2025Путешествия

В Анапе приостановили сбор туристического налога

В Анапе приостановили сбор туристического налога до конца 2025 года
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Анапы временно остановили сбор туристического налога — до конца 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Такое решение было принято, чтобы поддержать санатории и гостиницы, пострадавшие из-за выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Туристический налог отменили в тех муниципалитетах, где все еще продолжается ликвидация последствий ЧС.

Ранее Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Эту территорию специалисты оставили как «зону особого контроля и мониторинга», однако некоторые пляжи черноморского побережья уже соответствуют нормам санитарного контроля.

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