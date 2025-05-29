В Анапе приостановили сбор туристического налога до конца 2025 года

Власти Анапы временно остановили сбор туристического налога — до конца 2025 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Такое решение было принято, чтобы поддержать санатории и гостиницы, пострадавшие из-за выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Туристический налог отменили в тех муниципалитетах, где все еще продолжается ликвидация последствий ЧС.

Ранее Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Эту территорию специалисты оставили как «зону особого контроля и мониторинга», однако некоторые пляжи черноморского побережья уже соответствуют нормам санитарного контроля.