В Белоруссии передумали создавать аналог NASA

Белоруссия отказалась от идеи создания собственного космического агентства. Об этом председатель президиума Национальной академии наук (НАН) республики Владимир Караник заявил по итогам совещания с президентом страны Александром Лукашенко, передает БелТА.
По словам спикера, Минск продолжит заниматься изучением космоса в научно-исследовательской сфере, но создавать отдельные структуры для этого не будет. Курировать вопрос продолжит НАН.
«Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур», — сказал Караник.
Ранее Лукашенко поручил чиновникам подумать над вопросом создания белорусского аналога NASA (National Aeronautics and Space Administration). По его мнению, космическая отрасль в стране сложилась еще во времена Советского Союза.