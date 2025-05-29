В Белоруссии передумали создавать аналог NASA

Белоруссия отказалась от идеи создания собственного космического агентства

Белоруссия отказалась от идеи создания собственного космического агентства. Об этом председатель президиума Национальной академии наук (НАН) республики Владимир Караник заявил по итогам совещания с президентом страны Александром Лукашенко, передает БелТА.

По словам спикера, Минск продолжит заниматься изучением космоса в научно-исследовательской сфере, но создавать отдельные структуры для этого не будет. Курировать вопрос продолжит НАН.

«Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур», — сказал Караник.

Ранее Лукашенко поручил чиновникам подумать над вопросом создания белорусского аналога NASA (National Aeronautics and Space Administration). По его мнению, космическая отрасль в стране сложилась еще во времена Советского Союза.