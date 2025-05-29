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06:24, 29 мая 2025Экономика

В Британии потратят более миллиарда фунтов стерлингов на ИИ и хакеров

The Telegraph: Минобороны Великобритании потратит более £1 млрд на ИИ и хакеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Британское правительство потратит более одного миллиарда фунтов стерлингов (1,35 миллиарда долларов) на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и создание групп по совершению кибератак для противодействия деятельности враждебных стран. Об этом пишет издание The Telegraph.

Министр обороны Британии Джон Хили обещал дать военным больше возможностей в интернете для борьбы с враждебными государствами. Он добавил, что клавиатуры стали средствами ведения войны, поэтому использование технологий установит новые стандарты в обороне.

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«Выступление Джона Хили стало самым явным подтверждением желания Британии осуществлять наступательные хакерские атаки», — отметили авторы материала.

Журналисты добавили, что Минобороны Британии подвергалось атакам якобы с территории России и Китая.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил российских хакеров в якобы атаке на сайт своей партии, а также на ресурсы коалиционных политических сил перед президентскими выборами. Он подчеркнул, что спецслужбы Польши работают над устранением проблемы.

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