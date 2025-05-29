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23:48, 29 мая 2025Россия

В Дептрансе Москвы отреагировали на сообщения о задымлении в метро

Дептранс: Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро вошло в график
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро вошло в график. Об этом сообщил столичный департамент транскпорта (Дептранс) в Telegram.

Там указали, что информация о задымлении состава на станции «Таганская» не соответствует действительности. Вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления. Эвакуация пассажиров не требуется.

Об инциденте в столичном метрополитене сообщалось вечером 29 мая. На опубликованном видео можно заметить, как густой дым заполонил платформу станции.

В конце марта в московском метрополитене произошло задымление на станции «Савеловская», которая находится на Большой кольцевой ветке (БКЛ) московского метро. Причиной стало возгорание в вагоне одного из поездов.

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