В Дептрансе Москвы отреагировали на сообщения о задымлении в метро

Дептранс: Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро вошло в график

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро вошло в график. Об этом сообщил столичный департамент транскпорта (Дептранс) в Telegram.

Там указали, что информация о задымлении состава на станции «Таганская» не соответствует действительности. Вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления. Эвакуация пассажиров не требуется.

Об инциденте в столичном метрополитене сообщалось вечером 29 мая. На опубликованном видео можно заметить, как густой дым заполонил платформу станции.

В конце марта в московском метрополитене произошло задымление на станции «Савеловская», которая находится на Большой кольцевой ветке (БКЛ) московского метро. Причиной стало возгорание в вагоне одного из поездов.