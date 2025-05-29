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22:50, 29 мая 2025Россия

На станции метро в Москве заметили задымление

В Москве на станции метро «Таганская» замечено задымление
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

На станции метро «Таганская» заметили задымление. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованном видео можно заметить, как густой дым заполонил платформу станции. Причины задымления в настоящий момент выясняются, уточняет «Осторожно, Москва».

Ранее пьяный пассажир упал на женщину на станции «Аннино» в метро Москвы и сломал ей ногу. Сообщается, что 62-летний горожанин рухнул на пассажирку во время спуска на движущемся эскалаторе. В результате женщина получила открытый перелом голени.

До этого в вагоне поезда московского метро 61-летняя пенсионерка пыталась снять никаб с пассажирки. Наблюдавшие за потасовкой люди вызвали сотрудников полиции.

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