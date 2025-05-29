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16:43, 29 мая 2025Мир

В Германии захотели установить доверительный диалог с Россией

Депутат АдГ Котре: Германии и Европе нужен доверительный диалог с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jörg Carstensen / Getty Images

Германия и в целом вся Европа зависят от постоянных поставок энергетических ресурсов, поэтому им необходимо установить доверительный диалог с Россией, а также экономическое сотрудничество. С таким заявлением выступил депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, передает РИА Новости.

«У Германии с Россией было и доверие, и обмен мнениями. Не в последнюю очередь, конечно же, экономические отношения. Наша страна и вся Европа зависят от постоянных поставок энергоресурсов. Поэтому мне хочется сделать все возможное, чтобы мы снова смогли выстроить необходимое доверие к друг другу и вновь сотрудничать в этих сферах», — отметил политик.

По мнению Котре, чтобы восстановить доверительные отношения между странами, нужно поддерживать диалог, который позволит в будущем избавиться от всевозможных конфликтных ситуаций.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия сделает все, чтобы не допустить перезапуск газопровода «Северный поток -2».

16 мая глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что власти сообщества разрабатывают новые санкции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток- 2», хотя ни по одному из них до сих пор не ведутся поставки газа.

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