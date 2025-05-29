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15:41, 29 мая 2025Культура

В Киеве американский режиссер пострадал при обрушении дома

Американский режиссер Уолтерс получил травмы при обрушении балкона в Киеве
Андрей Шеньшаков
Кристофер Уолтерс

Кристофер Уолтерс. Кадр: Политика Страны

Американский оператор и режиссер Кристофер Уолтерс пострадал при обрушении балкона в одном из жилых домов Киева. Об этом сам кинематографист сообщил местному Telegram-каналу «Политика страны».

Сообщается, что при падении со второго этажа постановщик получил травму головы. По его словам, причиной инцидента стала «чья-то безответственность». Известно, что Уолтерс приехал на Украину снимать фильм о военном конфликте с Россией.

Украинские СМИ пишут, что глава городской военной администрации столицы Тимур Ткаченко на фоне происшествия заявил о «многолетнем бездействии» и поручил провести инспекцию всех фасадов Подольского района на предмет аварийности.

Ранее стало известно, что французского режиссера Бернара-Анри Леви обвинили в нацизме за фильм об Украине. Так европейцы отреагировали на премьеру нового проекта постановщика, которую он представил на Каннском кинофестивале.

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