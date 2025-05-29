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16:33, 29 мая 2025Экономика

В конфетах популярного бренда обнаружили наркотики

В конфетах производителя мармеладных мишек Haribo обнаружили каннабис
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

В конфетах популярного немецкого производителя мармеладных мишек Haribo власти Нидерландов обнаружили каннабис. Об этом со ссылкой на телеканал SBS6 сообщает ТАСС.

Уточняется, что причину попадания вещества в сладости бренда пока не установили. Следы наркотиков нашли в трех упаковках, но Haribo уже отозвала всю партию.

Пробы местные власти взяли после того, как несколько человек, поев этих конфет, почувствовали недомогание. «Мы немедленно связались с Haribo, и они выпустили предупреждение о безопасности», — заявили в управлении по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров при Минсельхозе западноевропейской страны.

Об остановке поставок продукции Haribo в Россию стало известно весной 2022 года. В марте 2025-го компания продлила на 10 лет действие исключительных прав на одноименный бренд и его русскоязычное наименование «Харибо».

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