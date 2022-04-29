Стало известно об остановке поставок Haribo в Россию

«Фонтанка»: немецкая Haribo сообщила контрагентам об остановке поставок в Россию

Немецкий производитель сладостей Haribo принял решение остановить поставки продукции в Россию. Об этом компания сообщила контрагентам, стало известно «Фонтанке».

В письме гендиректора Вальтера Николауса, имеющемся в распоряжении издания, сказано, что глобальное руководство организации решило прервать производство продукции для российского рынка «до особого распоряжения».

При этом подчеркивается, что данное обстоятельство не означает, что компания объявляет простой или уходит с рынка навсегда. Николаус указал, что деятельность Haribo в России сохраняется, однако предприятию предстоит определить путь, по которому бизнес в этой стране пойдет дальше.

Гендиректор также объяснил, что ситуация на Украине вызвала существенный рост цен на сырье, стоимость производства, а также изменения цепочек поставок и увеличение тарифов на перевозку грузов.

«Фонтанка» отмечает, что направила соответствующий запрос на комментарий в российский филиал Haribo, но на момент публикации заметки ответ не получила.

28 апреля стало известно, что Федеральная антимонопольная служба выдала разрешение булочно-кондитерскому холдингу «Коломенский» купить компанию «Хлебный дом» российского подразделения Fazer. В начале марта финский производитель прекратил весь экспорт и приостановил инвестиции в Россию.