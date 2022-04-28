Для российского подразделения Fazer нашелся покупатель

Холдинг «Коломенский» купит российское подразделение Fazer

Для российского подразделения Fazer — компании «Хлебный дом» — нашелся покупатель. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала разрешение булочно-кондитерскому холдингу «Коломенский» купить компанию, сообщает РИА Новости.

В службе подчеркнули, что сделка не ограничит конкуренцию на российском рынке хлебобулочных изделий. В начале марта финский производитель Fazer прекратил весь экспорт и приостановил инвестиции в Россию. Причиной стало начало военных действий на территории Украины. Позже компания объявила о намерении остановить свою деятельность в России.

В конце марта сообщалось, что Fazer сменит юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить деятельность в России. До этого «Хлебный дом» был лишь одним из заводов компании, а не основным брендом.

О приостановке инвестиционных проектов в России в начале марта также сообщила французская компания Danone, которая, тем не менее, решила продолжить производство и дистрибуция свежих молочных продуктов и детского питания продолжатся.