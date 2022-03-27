Известный производитель шоколада Fazer захотел остаться в России

Финская компания Fazer сменит юридическое название на «Хлебный дом» и останется в России

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Fazer пояснили, что теперь бренд-архитектура компании меняется и «Хлебным дом», который ранее был одним из заводов компании станет основным брендом. Планируется смена наименования ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — заявили в компании.

Финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в России 6 марта. Как заявил тогда генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум (Christoph Vitzthum), решение было принято из-за военной операции России на Украине. Он добавил, что остановка деятельности произошла с учетом рисков и угроз.