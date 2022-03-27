Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Известный производитель шоколада Fazer захотел остаться в России

Финская компания Fazer сменит юридическое название на «Хлебный дом» и останется в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить юридическое наименование компании на ООО «Хлебный дом», чтобы продолжить работу на территории России. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Fazer пояснили, что теперь бренд-архитектура компании меняется и «Хлебным дом», который ранее был одним из заводов компании станет основным брендом. Планируется смена наименования ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом». «Смена наименования компании не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам», — заявили в компании.

Финский производитель продуктов питания Fazer заявил об остановке деятельности в России 6 марта. Как заявил тогда генеральный директор группы компаний Fazer Кристоф Витцтум (Christoph Vitzthum), решение было принято из-за военной операции России на Украине. Он добавил, что остановка деятельности произошла с учетом рисков и угроз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Комментарии отключены
Последние новости
Раскрыта дата следующих переговоров России и Украины
В Британии заявили об ударе по Европе и США из-за антироссийских санкций
СКР расследует факты жестокого обращения украинский военных с пленными
Пользователи сети поспорили из-за москвичей на моноколесах
Россияне в Черногории начали переписывать жилье
Звезда «Кривого зеркала» рассказал о проблемах со здоровьем
Женщина на авто дважды переехала мужчину в Подмосковье
Сын Кости Цзю оценил свой нокдаун в бою с американцем
Burger King предложил хакерам вернуть «Макдоналдс» в Россию
Парфюмер рассказала об альтернативе зарубежным духам в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.