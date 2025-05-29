В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Песков: Планов провести новый разговор Путина и Трампа пока нет

Планов провести новый разговор у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока таких планов нет», — так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос журналистов.

19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Стороны договорились о том, что Россия и Украина немедленно приступят к переговорам о прекращении огня. При этом параметры будущего соглашения о завершении конфликта будут определяться напрямую Москвой и Киевом.

После разговора в СМИ начали появляться различные публикации. Дмитрий Песков подчеркнул, что сообщения о деталях разговора Владимира Путина и Дональда Трампа контрастируют с данными, известными Москве.