В Кремле высказались о поступающих Мединскому угрозах

Пресс-секретарь Путина Песков: Угрозы Мединскому и его семье — вопиющая ситуация

Угрозы, поступающие главе переговорной группы России в Стамбуле по украинскому конфликту Владимиру Мединскому и его семье — вопиющая ситуация. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, российским спецслужбам предстоит вычислить источник угроз.

Мы знаем, что СК уже занялся этим вопросом, чтобы они определили откуда исходят эти угрозы. Если источником этих угроз является Украина, киевский режим, ситуация более, чем вопиющая Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что помощник президента России Владимир Мединский напрямую спросил у министра обороны Украины Рустема Умерова об угрозах, которые поступают его семье, и получил ответ, что за этим стоят «нацики».