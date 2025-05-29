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14:15, 29 мая 2025Мир

В Кремле высказались об участии Европы в конфликте на Украине

Песков: ЕС принимает опосредованное участие в конфликте, поставляя оружие Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / POOL / ТАСС

Европейский союз (ЕС) принимает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов», — отметил представитель Кремля.

Песков назвал такие действия косвенным участием Европы в конфликте против России. По его словам, поведение европейских стран по отношению к Украине не способствует мирному урегулированию.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной передачу крылатых ракет большой дальности Taurus Украине. Он добавил, что возможные поставки потребуют многомесячного обучения украинских солдат.

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