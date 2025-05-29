В Крыму откроется туннельный аквариум с экзотическими рыбами со всего мира

«РГ»: В Ялте 1 июня откроют первый в Крыму туннельный аквариум

Первый в Крыму туннельный аквариум, демонстрирующий обитателей Черного моря, откроется в Ялте в Международный день защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ») со ссылкой на организаторов мероприятия.

Новый объект, расположенный на набережной города, выполнен в стиле подземной пещеры. Там есть несколько залов и туннель с экзотическими рыбами со всего мира. В отдельном аквариуме посетители смогут увидеть черноперую акулу, акулу-няньку и зебровую акулу из теплых морей и океанов.

Организаторы отметили, что это будет самый большой океанариум в Крыму. На площади 800 квадратных метров разместились 150 видов морских животных.

Ранее россиянам назвали лучшие отели Крыма с песчаными пляжами, питанием «полный пансион» и системой «все включено». В список вошли гостиницы в Евпатории, а также селах Песчаное, Береговое, Оленевка и Угловое.

