В Курской области спасли просидевшего четыре дня на дереве кота

В Железногорске спасли кота, который четыре дня просидел на дереве

В Железногорске Курской области коммунальные службы спасли кота, который провел на дереве четверо суток. Об этом сообщает «Друг для друга Online».

Хозяин животного обратился за помощью, когда стало очевидно, что просидевший на дереве четыре дня питомец не сможет самостоятельно спуститься. Бригада специалистов городской коммунальной службы оперативно выехала на место происшествия.

«Наши сотрудники незамедлительно отреагировали на вызов и успешно провели спасательную операцию», — заявил директор МКУ «ГКС» Рамиль Мамедов. Кота благополучно спасли и вернули владельцу.

Ранее сообщалось, что воронежцы спасли бездомного котенка, который забрался на дерево и не смог слезть. Кот-десантник выжил после полета с верхушки 25-метрового дерева.