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21:59, 20 мая 2025Моя страна

Жители Воронежа спасли кота-десантника, упавшего с 25-метровой высоты

Воронежский кот-десантник выжил после полета с верхушки 25-метрового дерева
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Воронежцы спасли бездомного котенка, который забрался на дерево и не смог слезть. Об этом пишет «ТВ Губерния».

Инцидент произошел возле железнодорожного вокзала Воронежа 19 мая. Бездомный котенок забрался на высокое дерево и привлек внимание людей мяуканьем. Волонтеры пригнали на место 18-метровую автовышку. Целый час кота пытались достать и снять, но ничего не вышло: пока к нему поднималась кабина, животное от испуга залезло на верхушку дерева — на 25-метровую высоту.

Неравнодушные жители города стали искать 25-метровую автовышку и альпиниста-добровольца. И человека, и транспорт удалось найти. Однако за секунды до спасения, кот начал пятиться и сорвался вниз. Сразу после этого упавшего зверя отвезли в ветеринарную клинику, где сделали узи, рентген, поместили в кислородную камеру. Однако оказалось, что двухмесячный воронежский кот-десантник не просто выжил, но и ничего не повредил. Сейчас ему ищут хозяев.

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