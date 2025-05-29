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17:20, 29 мая 2025Ценности

Модный ресторан предложил коктейль за 2 миллиона рублей с неожиданной деталью

NYP: Ресторан Papi Steak предложил коктейль за 2 миллиона рублей с сумкой Birkin
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: @papisteak

Модный ресторан в Майами-Бич предложил посетителям дорогой коктейль с неожиданной деталью. Подробности публикует New York Post (NYP).

Популярный блогер Льюис Люкс поделился обзором из ресторана Papi Steak, который облюбовали местные богачи и знаменитости. Инфлюэнсер показал коктейль It’s Not a Bag, It’s a Cocktail («Это не сумка, а коктейль») стоимостью 33 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей), который при желании подается вместе с новой сумкой Hermes Birkin.

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По словам автора видео, коктейль можно заказать без сумки, тогда его цена составит 150 долларов (20 тысяч рублей). Публикация Люкса быстро стала вирусной в соцсетях и вызвала волну обсуждений среди зрителей. «Наверное, это самый легкий способ заполучить редкую Birkin», — написал один из комментаторов под роликом.

Ранее в мае стало известно, что российский бренд начал продавать ведра для грибов за 16 тысяч рублей.

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