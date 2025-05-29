В МИД встревожились ситуацией с терроризмом на одном континенте

МИД: Ситуация с безопасностью в Африке тревожная, ключевая проблема — терроризм

В Москве оценивают ситуацию с безопасностью на Африканском континенте как тревожную. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, передает ТАСС.

«Положение в сфере безопасности на африканском континенте остается тревожным. Сохраняется высокий уровень конфликтного потенциала практически во всех субрегионах Африки. Среди ключевых проблем — терроризм, экстремизм, наркотики», — сказала она.

По ее словам, террористические группировки на континенте постоянно эволюционируют, разрабатывают новые методы и адаптируется к контртеррористическим мерам. В результате в 2024 году Африка стала мировым лидером по числу жертв терактов, отметила дипломат.

Ранее Довгаленко заявила, что подготовкой террористов в странах Сахеля и поддержкой местных группировок западным оружием занимается Украина. По ее словам, Киев осуществляет целенаправленные действия по подрыву мира и безопасности на континенте.

