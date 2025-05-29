Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:46, 29 мая 2025Мир

В МИД встревожились ситуацией с терроризмом на одном континенте

МИД: Ситуация с безопасностью в Африке тревожная, ключевая проблема — терроризм
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве оценивают ситуацию с безопасностью на Африканском континенте как тревожную. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, передает ТАСС.

«Положение в сфере безопасности на африканском континенте остается тревожным. Сохраняется высокий уровень конфликтного потенциала практически во всех субрегионах Африки. Среди ключевых проблем — терроризм, экстремизм, наркотики», — сказала она.

По ее словам, террористические группировки на континенте постоянно эволюционируют, разрабатывают новые методы и адаптируется к контртеррористическим мерам. В результате в 2024 году Африка стала мировым лидером по числу жертв терактов, отметила дипломат.

Ранее Довгаленко заявила, что подготовкой террористов в странах Сахеля и поддержкой местных группировок западным оружием занимается Украина. По ее словам, Киев осуществляет целенаправленные действия по подрыву мира и безопасности на континенте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Установлен подорвавший ветерана СВО смертник

    Курс доллара опустился ниже 79 рублей

    В России спасли девять месяцев работавшего за еду на ферме мужчину

    Установлена личность погибшего вместе с ветераном СВО в российском городе мужчины

    Приложение «Авито» пропало из App Store

    Загадочный череп в розовом полотенце нашли в поле

    Кишащую червями кисту удалили на шее ребенка в России

    Слухи о скорой заморозке вкладов в России объяснили

    Владимира Мединского внесли в список «Миротворец»

    Армия России прорвала оборону в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости