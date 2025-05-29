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09:14, 29 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке Киевом террористов в одном регионе

Дипломат Довгаленко: Киев занимается подготовкой террористов в странах Сахела
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdolah Ag Mohamed / Reuters

Киев занимается подготовкой террористов в странах Сахела и поддерживает местные группировки, предоставляя им западное оружие. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко в ходе брифинга для африканских делегаций на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает ТАСС.

«Целенаправленные действия по подрыву мира и безопасности на континенте осуществляет киевский режим, сотрудничая с террористическими группировками в странах Сахеля, в частности, путем организации и подготовки боевиков», — отметила дипломат.

Довгаленко подчеркнула, что борьба с терроризмом и внутренняя безопасность становиться все более важным и приоритетным направлением в сотрудничестве России и стран Африки.

3 апреля министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина является террористическим государством из-за ее предполагаемой поддержки боевиков в регионе Сахель. Ранее сообщалось, что террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Из-за этого факта Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций.

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