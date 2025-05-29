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12:47, 29 мая 2025Культура

В России запретили песню рэпера Noize MC

Суд признал запрещенной в России песню Noize MC «Кооператив "Лебединое озеро"»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Песню рэп-исполнителя Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом России в реестр иноагентов) признали запрещенной в России. Такое решение принял суд в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.

Речь идет о композиции «Кооператив "Лебединое озеро"», суд запретил доступ к ней по двум ссылкам в интернете. «Трек запрещен по ссылке на YouTube и на сайте noizemc.com», — сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Эксперт заключил, что в песне «могут содержаться признаки обоснования и оправдания необходимости враждебного, ненавистнического отношения к людям» и высказывания с пропагандой «насильственных изменений основ конституционного строя».

Ранее суд оставил в силе штраф Noize MC за дискредитацию Вооруженных сил России. Музыкант оспаривал свою вину 15 апреля, однако постановление суда первой инстанции было оставлено без изменения.

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