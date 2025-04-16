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00:58, 16 апреля 2025Культура

Суд оставил в силе штраф российскому рэперу за дискредитацию армии

Мосгорсуд оставил в силе штраф Noize MC за дискредитацию ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Московский городской суд оставил в силе штраф рэп-исполнителю Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом России в реестр иноагентов), за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

Музыкант оспаривал свою вину 15 апреля, однако постановление суда первой инстанции оставлено без изменения.

Ранее в Москве подожгли дверь квартиры, владельцем которой, предположительно, является Noize MC. Сообщалось, что причиной поджога стало выступление музыканта в футболке с символикой украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

До этого депутат Государственной Думы Сергей Боярский заявил, что в Роскомнадзор уже поступило обращение по поводу Noize MC.

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