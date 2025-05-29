В российском городе нашли проведшего пять лет взаперти мальчика-маугли

В Краснодаре нашли проведшего пять лет взаперти семилетнего мальчика-маугли

В Краснодаре нашли семилетнего мальчика-маугли, который пять лет провел взаперти под камерами видеонаблюдения. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По сведениям российского издания, мать ребенка гонялась по подъезду за приведениями, его бабушка редко выходила из дома и всегда прятала лицо. Горожане отметили, что по ночам дошкольник громко кричал — родительница при этом утверждала, что у ребенка приступы.

Жители пожаловались на семью в подразделение по делам несовершеннолетних. Прибывшая комиссия не смогла попасть внутрь квартиры. Россиянка забаррикадировалась и повесила камеру над дверью, чтобы через нее разговаривать с незнакомцами. Прорваться смогли только сотрудники Росгвардии вместе с врачами. В жилище царили антисанитарные условия. Соседи собрали истощенному немытому мальчику одежду и обувь и вывели на улицу.

Ранее стало известно, что в Казани обнаружили ребенка в заваленной мусором квартире.