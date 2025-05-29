Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:08, 29 мая 2025Моя страна

В российском городе нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк

В Улан-Удэ нашли гнездо кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк с яйцами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: RudiErnst / Shutterstock / Fotodom

На территории аэропорта в Улан-Удэ нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк. Об этом сообщает Arigus.tv.

Уточняется, что гнездо птиц обнаружили во время осмотра территории авиагавани в российском городе. Оставить журавлей на прежнем месте нельзя из-за угрозы безопасности полетов. Поэтому их отправят в Московский зоопарк, где заботу о них возьмет на себя Центр вocпpoизвoдcтвa peдкиx птиц.

Ранее сообщалось, что уникальный «пятнистый жених» попал в объектив камеры, порадовав специалистов «Земли леопарда» своей проходкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забыли, кто друзья, а кто враги». Российская разведка обвинила сербскую оборонку в поставках боеприпасов Украине

    Израиль согласился на перемирие в Газе

    Пристававшего к детям во дворе россиянина обвинили еще в двух преступлениях

    Раскрыт возможный рычаг влияния Трампа на Путина

    Любителей выпивать бокал вина за ужином предупредили о проблемах со здоровьем

    Коммунальщики оставили дыру в стене квартиры многодетной матери

    Джастин Бибер отреагировал на успех жены на фоне скандалов

    Губерниев оценил продление «Спартаком» контракта с тренером фразой «с жиру бесятся»

    Монашка исполнила битбокс и станцевала со священником

    В российском городе нашли яйца кpacнoкнижныx жypaвлeй-кpacaвoк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости