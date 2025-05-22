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16:05, 22 мая 2025Моя страна

«Пятнистый жених» из заповедника России попал в фотоловушку

«Земля леопарда» показала на видео пятнистого жениха с его проходкой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Уникальный «пятнистый жених» попал в объектив камеры, порадовав специалистов «Земли леопарда» своей проходкой. Запись публикует дирекция заповедников в своем Telegram-канале.

На видно показано, как дальневосточный леопард вальяжно проходит мимо скалы. Там же хищник ненадолго останавливается, оглядывается и затем идет дальше.

В заповеднике предположили, что самец дальневосточного леопарда сейчас может быть в поисках своей дамы сердца. «Как выходцы из тропиков леопарды размножаются в любое время года», — пояснили специалисты.

Также они добавили, что большие кошки создают пары всего на несколько дней, потом же они снова расходятся. «На свет обычно появляется 1-3 котенка, в воспитании которых участвует только мать», — заключили в заповеднике.

Ранее еще и «хищную пятнистую леди» запечатлели в Приморском крае. Тогда в заповеднике понадеялись, что она спешит на свидание и «вскоре подарит жизнь котятам».

Также в мае в объектив камеры попала «самая милая банда» — самка кабана с несколькими детенышами. Ее с маленькими полосатыми кабанчиками засняли в Приморском крае.

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