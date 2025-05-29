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18:56, 29 мая 2025Россия

В российском регионе украинский FPV-дрон атаковал работающий в поле трактор

В Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал работающий в поле трактор
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал работающий в поле трактор. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атака произошла в селе Белянка Шебекинского округа. Транспортное средство, по его словам, повреждено. Сведений о ранениях водителя спецтехники нет.

Помимо того, удары были нанесены по городу Шебекино, селу Зимовенька, а также по грузовому автомобилю на участке дороги Октябрьский — Щетиновка в Белгородском районе.

Ранее Гладков сообщил о взрыве беспилотника во дворе многоквартирного дома в Шебекино. В результате пострадал гражданский, которого с баротравмой, ссадинами лица и шеи доставили в центральную районную больницу. Помимо того, повреждения получили остекление двух квартир, а также три легковые машины.

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