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09:16, 28 мая 2025Россия

Беспилотник ВСУ взорвался во дворе многоквартирного дома в российском городе

Гладков: В Шебекино из-за взрыва дрона во дворе дома пострадал мужчина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В городе Шебекино во дворе многоквартирного жилого дома взорвался подавленный системой радиоэлектронной борьбы беспилотник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате происшествия ранен мужчина. Пострадавшего с баротравмой, ссадинами лица и шеи доставили в центральную районную больницу. Получив необходимую медпомощь, россиянин отправился на амбулаторное лечение.

Гладков добавил, что в результате детонации беспилотника повреждения получило остекление двух квартир, а также три легковых машины. Информация о последствиях уточняется.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении с вечера 27 мая по утро 28 мая 296 дронов самолетного типа над 13 регионами.

В Подмосковье в результате атаки беспилотников повреждены три жилых дома в селе Троицкое под Чеховым. Всего в регионе сбили 42 летательных аппарата.

Также о сбитых беспилотниках в течение ночи неоднократно сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Точные места их уничтожения он не раскрыл, однако рассказал, что часть беспилотников поражена в Зеленограде.

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