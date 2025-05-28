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08:13, 28 мая 2025Россия

Подмосковный губернатор сообщил о поврежденных из-за ночной атаки ВСУ жилых домах

Воробьев: Из-за атаки беспилотников ВСУ в Чехове повреждены три жилых дома
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали. «По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», — заверил Воробьев.

Губернатор также отчитался, что средства противовоздушной обороны отработали по целям в 12 муниципалитетах области, сбив 42 беспилотника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дронах ВСУ сбитых над Зеленоградом. Пострадавших в результате атаки нет. На участке одной из улиц города перекрывали движение.

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