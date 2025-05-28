Раскрыто число сбитых за ночь в Подмосковье беспилотников

Губернатор Воробьев: За ночь в Подмосковье сбили 42 беспилотника

За минувшую ночь в Подмосковье удалось сбить 42 беспилотника. Такое число раскрыл губернатор российского региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он пояснил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали по целям в 12 муниципальных образованиях Московской области.

По сведениям Воробьева, в результате атаки в Чехове были повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ «Мичуринец». «Самое главное — никто из жителей не пострадал», — подчеркнул он.

Подмосковный губернатор пообещал оказать помощь и поддержку жителям всех пострадавших домов.

До этого стало известно, что в Бронницах рядом со школой упали обломки украинского дрона, летевшего на Москву.

Еще раньше на подлете к Москве сбили пять беспилотников.